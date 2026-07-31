'स्पाइडर मैन' में रिप्लेस होंगे टॉम हॉलैंड

'स्पाइडर-मैन' को अलविदा कहेंगे टॉम हॉलैंड, बोले- सारी योजना पहले से तय है

लेखन ज्योति सिंह 03:51 pm Jul 31, 202603:51 pm

क्या है खबर?

मार्वल की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के जरिए टॉम हॉलैंड ने 'पीटर पार्कर' के रूप में वापसी की है। हाल ही में, उन्होंने बताया कि 'स्पाइडर-मैन' के भविष्य के लिए मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स के पास उनके किरदार की विदाई को लेकर पहले से योजना तैयार है। अभिनेता ने खुशी जताई कि उनकी जगह भविष्य में कोई और 'स्पाइडर-मैन' के किरदार को आगे लेकर जाएगा। टॉम ने यह भी बताया कि वह किसे इस किरदार में देखना चाहेंगे।