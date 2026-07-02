'द कमबैकर' के लिए हो जाइए तैयार, रिलीज डेट का हुआ ऐलान
टॉम हैंक्स अपनी नई फिल्म 'द कमबैकर' के साथ एक बार फिर बेसबॉल के खेल से जुड़ने जा रहे हैं। यह फिल्म 30 जुलाई, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
इसे मारिएल हेलेर ने निर्देशित किया है और यह डेव एगर्स की एक छोटी कहानी पर आधारित है। फिल्म की कहानी टॉम के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पिचिंग कोच है।
एक मैच के दौरान सिर में चोट लगने के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है।
MLB प्लेऑफ्स के साथ 'द कमबैकर' की रिलीज का समय किया गया तय
MLB प्लेऑफ्स के साथ रिलीज हो रही 'द कमबैकर' खेल प्रेमियों और अंडरडॉग कहानियों के शौकीनों को खूब पसंद आएगी। अगर आपको फिल्म 'अ लीग ऑफ देयर ओन' में टॉम का काम याद है, तो यह फिल्म बड़े पर्दे पर उनकी बेसबॉल के मैदान में वापसी है।
खास बात यह भी है कि मारिएल हेलेर ने 'अ ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड' में भी टॉम के साथ काम किया था और इस बार उन्होंने निर्देशन के साथ-साथ कहानी भी लिखी है।
हाल ही में टॉम ने 'टॉय स्टोरी 5' में एक बार फिर वुडी के किरदार को अपनी आवाज दी थी और वे आजकल कई अलग-अलग तरह की भूमिकाओं में दिख रहे हैं।