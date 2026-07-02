'द कमबैकर' के लिए हो जाइए तैयार, रिलीज डेट का हुआ ऐलान

MLB प्लेऑफ्स के साथ 'द कमबैकर' की रिलीज का समय किया गया तय

MLB प्लेऑफ्स के साथ रिलीज हो रही 'द कमबैकर' खेल प्रेमियों और अंडरडॉग कहानियों के शौकीनों को खूब पसंद आएगी। अगर आपको फिल्म 'अ लीग ऑफ देयर ओन' में टॉम का काम याद है, तो यह फिल्म बड़े पर्दे पर उनकी बेसबॉल के मैदान में वापसी है।

खास बात यह भी है कि मारिएल हेलेर ने 'अ ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड' में भी टॉम के साथ काम किया था और इस बार उन्होंने निर्देशन के साथ-साथ कहानी भी लिखी है।

हाल ही में टॉम ने 'टॉय स्टोरी 5' में एक बार फिर वुडी के किरदार को अपनी आवाज दी थी और वे आजकल कई अलग-अलग तरह की भूमिकाओं में दिख रहे हैं।