टॉम हैंक्स की आखिरी विदाई, हमेशा के लिए बंद हो रहा 'द लेट शो' मनोरंजन May 10, 2026

हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम हैंक्स 13 मई को 'द लेट शो' में आखिरी बार मेहमान के तौर पर नजर आएंगे। स्टीफन कोलबर्ट के साथ यह उनकी 18वीं शिरकत होगी। खास बात यह है कि इस एपिसोड के ठीक 8 दिन बाद, 21 मई को ये मशहूर शो हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। एक दशक से भी ज्यादा समय तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाले इस शो के लिए हैंक्स की ये विदाई एक शानदार दौर के अंत जैसी है।