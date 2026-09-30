टॉम क्रूज अमीर तेल कारोबारी बन दुनियाभर में मचाएंगे तबाही, 'डिगर' से होगा बड़ा धमाका

टॉम क्रूज ‘डिगर’ के साथ सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। इसमें टॉम क्रूज डिगर रॉकवेल नाम के एक अमीर तेल कारोबारी का किरदार निभा रहे हैं। उनके कुछ फैसलों से दुनिया में बड़ी तबाही मच जाती है। फिल्म पैसे और ताकत के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को दिखाती है। इसमें व्यंग्य के साथ पर्यावरण से जुड़े गंभीर मुद्दों को भी उठाया गया है।