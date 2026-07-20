FIFA वर्ल्ड कप में स्पेन ने रचा इतिहास, पर टॉम क्रूज ने लूट ली पूरी महफिल
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न्यू जर्सी में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पूरा स्टेडियम गजब के जोश से लबरेज था। टॉम क्रूज ने फुटबॉल की जोड़ने वाली ताकत पर एक दिल छू लेने वाला भाषण दिया।
उन्होंने कहा, 'फुटबॉल वो भाषा है, जो बिना शब्दों के बोली जाती है।' कड़े मुकाबले के बाद स्पेन ने ज्यादा समय में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया।
FIFA ने सुपर बाउल जैसा हाफटाइम शो किया पेश
FIFA ने अपना पहला सुपर बाउल जैसा हाफटाइम शो आयोजित किया, जिसमें जस्टिन बीबर, BTS, शकीरा और मैडोना जैसे दिग्गज कलाकारों ने प्रदर्शन किया।
जेनिफर हडसन ने राष्ट्रगान गाया, वहीं बेयॉन्से और टिमोथी चालामेट जैसे सितारे मैदान में मौजूद दर्शकों के बीच हौसलाअफजाई करते नजर आए।
मैदान से बाहर, टॉम ने एल्मो और कुकी मॉन्स्टर जैसे किरदारों के साथ मजेदार तस्वीरें भी खिंचवाईं।