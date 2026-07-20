FIFA वर्ल्ड कप में स्पेन ने रचा इतिहास, पर टॉम क्रूज ने लूट ली पूरी महफिल

न्यू जर्सी में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पूरा स्टेडियम गजब के जोश से लबरेज था। टॉम क्रूज ने फुटबॉल की जोड़ने वाली ताकत पर एक दिल छू लेने वाला भाषण दिया।

उन्होंने कहा, 'फुटबॉल वो भाषा है, जो बिना शब्दों के बोली जाती है।' कड़े मुकाबले के बाद स्पेन ने ज्यादा समय में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया।