'चांद मेरा दिल' का टाइटल ट्रैक रिलीज, अनन्या-लक्ष्य की केमिस्ट्री देख पिघल जाएगा आपका दिल!
मनोरंजन
फिल्म 'चांद मेरा दिल' का टाइटल ट्रैक आखिरकार सामने आ गया है। अनन्या पांडे और लक्ष्य इस खूबसूरत गाने में अपनी प्यारी केमिस्ट्री दिखाते नजर आ रहे हैं। सचिन-जिगर का शानदार संगीत और फाहीम अब्दुल्ला की सुरीली आवाज ने इस ट्रैक को और भी दिलकश बना दिया है। अमिताभ भट्टाचार्य ने अपने बोलों से एक प्यारी प्रेम कहानी गढ़ी है, जो फिल्म के रोमांटिक अंदाज से पूरी तरह मेल खाती है।
'चांद मेरा दिल' 22 मई को होगी रिलीज
विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमेन मिश्रा और मारिके डी सूजा ने प्रोड्यूस किया है। धर्मा प्रोडक्शंस इस फिल्म को पेश कर रहा है। 'चांद मेरा दिल' 22 मई, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो अगर आप बड़ी रोमांटिक बॉलीवुड फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एक शानदार ट्रीट हो सकती है।