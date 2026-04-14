'चांद मेरा दिल' का टाइटल ट्रैक रिलीज, अनन्या-लक्ष्य की केमिस्ट्री देख पिघल जाएगा आपका दिल! मनोरंजन Apr 14, 2026

फिल्म 'चांद मेरा दिल' का टाइटल ट्रैक आखिरकार सामने आ गया है। अनन्या पांडे और लक्ष्य इस खूबसूरत गाने में अपनी प्यारी केमिस्ट्री दिखाते नजर आ रहे हैं। सचिन-जिगर का शानदार संगीत और फाहीम अब्दुल्ला की सुरीली आवाज ने इस ट्रैक को और भी दिलकश बना दिया है। अमिताभ भट्टाचार्य ने अपने बोलों से एक प्यारी प्रेम कहानी गढ़ी है, जो फिल्म के रोमांटिक अंदाज से पूरी तरह मेल खाती है।