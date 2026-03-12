टिस्का चोपड़ा ने मां के लिए भावुक पोस्ट लिखी

टिस्का चोपड़ा मां के निधन पर हुईं भावुक, लिखा- उन्हें कभी खो नहीं पाएंगे

लेखन ज्योति सिंह 09:31 am Mar 12, 202609:31 am

क्या है खबर?

'तारे जमीन पर' और 'रहस्य' जैसी फिल्मों में नजर आईं टिस्का चोपड़ा की मां का 7 मार्च को निधन हो गया। बताया जाता है कि वह कैंसर से पीड़ित चल रही थीं। अपनी मां को याद करते हुए अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया और मां के साथ तस्वीरें भी साझा की हैं। टिस्का ने लिखा कि उन्होंने 7 मार्च को, मां पम्मी अरोड़ा को अलविदा कहा। उनका स्वभाव बहुत सरल था।