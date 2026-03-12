टिस्का चोपड़ा मां के निधन पर हुईं भावुक, लिखा- उन्हें कभी खो नहीं पाएंगे
क्या है खबर?
'तारे जमीन पर' और 'रहस्य' जैसी फिल्मों में नजर आईं टिस्का चोपड़ा की मां का 7 मार्च को निधन हो गया। बताया जाता है कि वह कैंसर से पीड़ित चल रही थीं। अपनी मां को याद करते हुए अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया और मां के साथ तस्वीरें भी साझा की हैं। टिस्का ने लिखा कि उन्होंने 7 मार्च को, मां पम्मी अरोड़ा को अलविदा कहा। उनका स्वभाव बहुत सरल था।
पोस्ट
'मां की मुस्कान बादलों के बीच से झांकते चांद जैसी थी'
टिस्का ने लिखा, 'मां की संगति में गंभीरता की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर कोई समस्या आती थी, तो उनके पास 2 शब्दों का एक फलसफा तैयार रहता था: 'मिट्टी पाओ।' यानी उस पर मिट्टी डालो। आगे बढ़ो। उनकी हंसी बादलों के बीच से झांकते चांद जैसी थी। उनके मन में कोई बात ज्यादा देर नहीं टिकती थी। सब चीजों से ऊपर वे दयालुता को रखती थीं। पम्मी अरोड़ा का अपना ही अंदाज था।'
याद
'उन्हें कभी पूरी तरह खो नहीं पाएंगे'
अभिनेत्री ने लिखा, 'हम उनकी हंसी को याद रखेंगे। और हम उनकी आत्मा को आगे ले जाएंगे। क्योंकि सच्चाई सीधी-सादी है जो उन्हें जानते थे, वे उनसे प्यार करते थे। वे उन्हें कभी पूरी तरह खो नहीं पाएंगे।' टिस्का ने बताया कि उनकी मां कैंसर से पीड़ित थीं। उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। उधर फैंस भी अभिनेत्री की भावुक पोस्ट पर अपनी शोक संवेदनाएं साझा कर रहे हैं।