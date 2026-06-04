टाइम्स एंटरटेनमेंट अवार्ड्स 2026 में कौन बनेगा भारत का अगला डिजिटल सुपरस्टार? जूरी में होंगे ये दिग्गज
भारत के बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को जल्द ही मुंबई में होने वाले टाइम्स एंटरटेनमेंट पावर क्रिएटर पुरस्कार 2026 में अपनी पहचान बनाने का खास मौका मिलेगा। इस इवेंट में 25 से ज्यादा कैटेगरी होंगी।
ये पुरस्कार उन क्रिएटर्स का सम्मान करेंगे, जो आज की डिजिटल दुनिया को आकार दे रहे हैं। इन पुरस्कार में 2 तरह के विजेता चुने जाएंगे- 'जूरी चॉइस' और 'पॉपुलर चॉइस'। 'जूरी चॉइस' के लिए विजेता जूरी के फैसले से चुने जाएंगे, वहीं 'पॉपुलर चॉइस' के लिए जनता के वोट मायने रखेंगे।
टाइम्स एंटरटेनमेंट ने शुरू किए जूरी के नाम
जूरी में कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा, एक्टर और ऑथर कुब्रा सैत, कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के फाउंडर ध्रुव चितगोपेकर और एक्टर-कॉमेडियन गौरव गेरा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।
ये सभी क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने कहानी कहने के अंदाज को बदला है और दर्शकों के साथ नए रिश्ते बनाए हैं।
कुब्रा सैत ने कहा, 'क्रिएटर्स ऐसे सांस्कृतिक जुड़ाव बना रहे हैं, जो सिर्फ मौजूदा ट्रेंड्स तक ही सीमित नहीं रहते।' अगर आप भी एक क्रिएटर हैं और इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं।