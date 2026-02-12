वैलेंटाइन डे पर दिल पिघला देने के लिए काफी हैं ये रोमांटिक फिल्में, OTT पर देखें

प्यार का विषय सिनेमा जगत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। शाहरुख खान से लेकर इमरान हाशमी और शाहिद कपूर तक, ऐसे कई अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने अपने फैंस को एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में दी हैं। अधिकतर फिल्में ऐसी रही हैं जो हमेशा के लिए सदाबहार बन गईं। फैंस भी इन्हें बार-बार देखकर बोर नहीं होते। वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यहां कुछ ऐसी ही फिल्में दी गई हैं, जो दिल पिघला देंगी। इन्हें OTT पर देखें।

#1 & #2 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और 'वीर जारा' शाहरुख और काजोल की कल्ट फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का नाम न लेना गुस्ताखी होगी। वैलेंटाइन के माैके पर राज और सिमरन की प्रेम कहानी देखकर इस दिन को खास बनाया जा सकता है। IMDb पर 8 रेटिंग के साथ ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इसी प्लेटफॉर्म पर 'वीर जारा' भी मौजूद है जिसमें शरहद पार के प्यार और 2 देशों की तकरार का बखूबी तड़का लगाया गया है। फिल्म में शाहरुख, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी हैं।

#3 & #4 'जब वी मेट' और 'हमारी अधूरी कहानी' शाहिद और करीना कपूर की फिल्म 'जब वी मेट' प्राइम वीडियो पर मौजूद है। इसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया था। यह बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और रोमांटिक फिल्मों में से एक है जिसके डायलॉग, गाने और ट्रेन का सुहाना सफर दिल छू लेता है। साल 2015 में रिलीज फिल्म 'हमारी अधूरी कहानी' में इमरान और विद्या बालन मुख्य किरदार में हैं। इसकी कहानी न सिर्फ दिल को छूती है, बल्कि एक सशक्त महिला का चित्रण भी बखूबी करती है।

