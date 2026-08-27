'द रॉकी हॉरर शो' के टिम करी का हुआ निधन, ब्रॉडवे ने संगीत से दी भावभीनी श्रद्धांजलि

इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का समापन तब हुआ जब पॉल, ल्यूक इवांस और जेक शियर्स ने एक साथ गाना गाया। ये तीनों बीते, वर्तमान और भविष्य के फ्रैंक थे।

उन्होंने 'आई एम गोइंग होम' गाकर करी को भावुक विदाई दी। 'रॉकी हॉरर' से हटकर देखें तो, टिम करी को 'एमाडेयस', 'माई फेवरेट ईयर' और 'स्पैमलोट' जैसे नाटकों के लिए टोनी नॉमिनेशन भी मिले थे।

उन्होंने 'क्लू' और 1990 की टीवी मिनीसीरीज 'इट' जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था। थिएटर की लॉबी में उनके योगदान को याद करने के लिए एक स्मारक बनाया गया था, वहीं 'रॉकी हॉरर' का मौजूदा पुनरुद्धार नए दर्शकों के लिए उनके प्रभाव को जीवित रखे हुए है।