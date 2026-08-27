'द रॉकी हॉरर शो' के टिम करी का हुआ निधन, ब्रॉडवे ने संगीत से दी भावभीनी श्रद्धांजलि
टिम करी, जिन्होंने 'द रॉकी हॉरर शो' में डॉ. फ्रैंक-एन-फर्टर का आइकॉनिक किरदार निभाया था, उन्हें 80 साल की उम्र में निधन के कुछ ही घंटों बाद ब्रॉडवे पर श्रद्धांजलि दी गई।
स्टूडियो 54 में, मौजूदा कलाकार पॉल सोइलाउ ने टिम करी को फ्रैंक-एन-फर्टर के किरदार का 'जनक' बताया। उन्होंने टिम करी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसा किरदार बनाया जो आज भी प्रशंसकों से जुड़ा हुआ है।
पॉल, ल्यूक और जेक ने गाकर दी अंतिम विदाई
इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का समापन तब हुआ जब पॉल, ल्यूक इवांस और जेक शियर्स ने एक साथ गाना गाया। ये तीनों बीते, वर्तमान और भविष्य के फ्रैंक थे।
उन्होंने 'आई एम गोइंग होम' गाकर करी को भावुक विदाई दी। 'रॉकी हॉरर' से हटकर देखें तो, टिम करी को 'एमाडेयस', 'माई फेवरेट ईयर' और 'स्पैमलोट' जैसे नाटकों के लिए टोनी नॉमिनेशन भी मिले थे।
उन्होंने 'क्लू' और 1990 की टीवी मिनीसीरीज 'इट' जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था। थिएटर की लॉबी में उनके योगदान को याद करने के लिए एक स्मारक बनाया गया था, वहीं 'रॉकी हॉरर' का मौजूदा पुनरुद्धार नए दर्शकों के लिए उनके प्रभाव को जीवित रखे हुए है।