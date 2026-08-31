'घमासान' के ट्रेलर ने उड़ाए होश, जानिए कब और कहां देख पाएंगे प्रतीक गांधी-अरशद वारसी की फिल्म?
तिग्मांशु धूलिया की फिल्म 'घमासान' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें प्रतीक गांधी और अरशद वारसी की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। यह फिल्म 11 सितंबर से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी।
यह फिल्म राजनीतिक दांव-पेंच और अस्तित्व की लड़ाई को दिखाती है, जिसमें दोनों मुख्य कलाकार ऐसे किरदार निभाते दिख रहे हैं, जो सही और गलत की सीमा को धुंधला कर देते हैं।
'घमासान' में एक पुलिसवाला सिस्टम से करता है लड़ाई
हिंदी भाषी इलाकों की पृष्ठभूमि पर बनी 'घमासान' में गांधी एक जुनूनी पुलिसवाले का किरदार निभाते हैं, जो अरशद के अप्रत्याशित खलनायक का पीछा करते हैं।
उसे जल्द ही एहसास होता है कि वह कहीं बड़े सिस्टम से जूझ रहा है। यह फिल्म MAMI मुंबई और शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल जैसे कई फिल्म समारोहों में पहले ही वाहवाही लूट चुकी है।
दोनों कलाकारों ने निर्देशक तिग्मांशु के अनोखे अंदाज की खूब तारीफ की है। अरशद ने अपने किरदार को 'चुनौतीपूर्ण' बताया, वहीं प्रतीक गांधी ने कहा कि फिल्म में हर सीन कितना दमदार और प्रभावी बन पड़ा है।