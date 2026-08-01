बॉलीवुड में विक्की जैन का धमाका, टाइगर श्रॉफ पर लगाया दांव; रेमो डिसूजा ने संभाली कमान

बिजनेसमैन विक्की जैन अब निर्माता बन गए हैं। 'बिग बॉस 17' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले विक्की अब एक फिल्म निर्माता के रूप में अपने नए करियर की शुरुआत कर रहे हैं।

उन्होंने अपने जन्मदिन के खास मौके पर 'VJ फ्रेम्स' नाम से एक नए प्रोडक्शन हाउस की घोषणा की है।

इस बैनर की पहली फिल्म एक बड़े स्तर की एक्शन फ्रेंचाइजी होगी, जिसका निर्देशन रेमो डिसूजा करेंगे। इसमें टाइगर संग अभिषेक बनर्जी और एल्विश यादव भी होंगे।