टाइगर श्रॉफ काम पर लौटने को तैयार

टाइगर श्रॉफ कब लौटेंगे सेट पर? भारी सुरक्षा के बीच शुरू होगी इस फिल्म की शूटिंग

लेखन नेहा शर्मा 11:50 am Oct 28, 202611:50 am

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को जुहू में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें उनकी गाड़ी के ड्राइवर और एक राहगीर के घायल होने की खबर आई थी। अब इस घटना के 1 हफ्ते से ज्यादा समय बाद अभिनेता काम पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, वो निर्देशक राज मेहता की आगामी एक्शन फिल्म 'लग जा गले' की शूटिंग करेंगे। इस फिल्म में लक्ष्य और जाह्नवी कपूर भी नजर आएंगे।