इस अभिनेता की वजह से टली टाइगर श्रॉफ-जाह्नवी कपूर की फिल्म 'लग जा गले' की शूटिंग
मनोरंजन
'लग जा गले' नाम की एक एक्शन से भरी ड्रामा फिल्म 14 मई, 2027 को सिनेमाघरों में आने वाली है।
इसमें टाइगर श्रॉफ, जाह्नवी कपूर और लक्ष्य मुख्य किरदारों में दिखेंगे। राज मेहता ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जबकि धर्मा प्रोडक्शंस ने इसे बनाया है।
इस फिल्म से ये तीनों कलाकार पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। इसकी कहानी बदले पर आधारित है।
क्यों टली 'लग जा गले' की शूटिंग?
'लग जा गले' की शूटिंग को अक्टूबर, 2026 के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि लक्ष्य को अपनी एक दूसरी फिल्म के लिए अपना लुक बदलना पड़ा था।
इसलिए अब उन्हें अपने बाल फिर से बढ़ाने के लिए कुछ समय चाहिए। दर्शकों को फिल्म में टाइगर और लक्ष्य के किरदारों के बीच तीखी झड़पें देखने को मिलेंगी, और जाह्नवी इस कहानी में एक खास भूमिका निभाएंगी।