इस अभिनेता की वजह से टली टाइगर श्रॉफ-जाह्नवी कपूर की फिल्म 'लग जा गले' की शूटिंग

क्यों टली 'लग जा गले' की शूटिंग?

'लग जा गले' की शूटिंग को अक्टूबर, 2026 के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि लक्ष्य को अपनी एक दूसरी फिल्म के लिए अपना लुक बदलना पड़ा था।

इसलिए अब उन्हें अपने बाल फिर से बढ़ाने के लिए कुछ समय चाहिए। दर्शकों को फिल्म में टाइगर और लक्ष्य के किरदारों के बीच तीखी झड़पें देखने को मिलेंगी, और जाह्नवी इस कहानी में एक खास भूमिका निभाएंगी।