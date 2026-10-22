टाइगर श्रॉफ ने हमले के बाद वीडियो जारी कर दिखाई चोटें, जानिए क्या बोले

यह हमला उस समय हुआ जब टाइगर एक फुटबॉल मैच से लौट रहे थे। कथित तौर पर दो हमलावरों ने उनकी कार पर सात गोलियां चलाईं, जिससे उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए।

हालांकि, वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उन्हें कोटा में पकड़ लिया। अब उन पर हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। टाइगर खुद अपने घायल ड्राइवर को अस्पताल ले गए थे।

इस घटना से पूरे बॉलीवुड में गुस्सा फैल गया। कई फिल्मी सितारों ने इस मामले में न्याय और टाइगर के साथ-साथ उनके परिवार की बेहतर सुरक्षा की मांग की है।

हालांकि, टाइगर ने इस मामले पर अभी तक कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री से इस घटना के बारे में बात की है।



