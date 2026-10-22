टाइगर श्रॉफ ने हमले के बाद वीडियो जारी कर दिखाई चोटें, जानिए क्या बोले
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की टीम ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में 18 अक्टूबर को हुए कथित हत्या के प्रयास के दौरान उन्हें लगे निशान दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो के कैप्शन में 'भगवान दयालु हैं' लिखा है। यह कैप्शन शायद उन ऑनलाइन चर्चाओं का जवाब है जो उनकी चोटों की गंभीरता को लेकर चल रही थीं।
दरअसल, पट्टियां बंधे हुए टाइगर की तस्वीरें वायरल होने के बाद लोग उनकी चोटों को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे थे।
टाइगर की कार पर चलाई गई थीं गोलियां
यह हमला उस समय हुआ जब टाइगर एक फुटबॉल मैच से लौट रहे थे। कथित तौर पर दो हमलावरों ने उनकी कार पर सात गोलियां चलाईं, जिससे उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए।
हालांकि, वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उन्हें कोटा में पकड़ लिया। अब उन पर हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। टाइगर खुद अपने घायल ड्राइवर को अस्पताल ले गए थे।
इस घटना से पूरे बॉलीवुड में गुस्सा फैल गया। कई फिल्मी सितारों ने इस मामले में न्याय और टाइगर के साथ-साथ उनके परिवार की बेहतर सुरक्षा की मांग की है।
हालांकि, टाइगर ने इस मामले पर अभी तक कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री से इस घटना के बारे में बात की है।
ट्विटर पोस्ट
https://twitter.com/i/status/2113211019522965899