जानिए टाइगर श्रॉफ गोलीबारी हमले के बाद आरोपी बबीता के परिवार ने क्या कहा
टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के हालिया मामले में अब एक नई जानकारी सामने आई है। आरोपी बबीता के परिवार का कहना है कि राधा उसे मंदिर घूमने के बहाने मुंबई ले गई थी।
बबीता के पिता ने एक बयान में कहा है कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है, तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए।
पुलिस ने बताया कि राधा और बबीता दोनों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है।
टाइगर पर जुहू में हुआ था हमला
यह घटना जुहू में तब हुई, जब टाइगर फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान 2 हमलावरों ने उनकी कार पर गोलीबारी कर दी।
हालांकि, टाइगर बाल-बाल बच गए क्योंकि एक हमलावर की बंदूक जाम हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।
गैंग ने दावा किया है कि टाइगर को अभिनेता सलमान खान से उनकी नजदीकी के चलते निशाना बनाया गया था।
मुंबई पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस अलग-अलग शहरों में उनके संबंधों की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस पूरे हमले के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।