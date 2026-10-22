जानिए टाइगर श्रॉफ गोलीबारी हमले के बाद आरोपी बबीता के परिवार ने क्या कहा

यह घटना जुहू में तब हुई, जब टाइगर फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान 2 हमलावरों ने उनकी कार पर गोलीबारी कर दी।

हालांकि, टाइगर बाल-बाल बच गए क्योंकि एक हमलावर की बंदूक जाम हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।

गैंग ने दावा किया है कि टाइगर को अभिनेता सलमान खान से उनकी नजदीकी के चलते निशाना बनाया गया था।

मुंबई पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस अलग-अलग शहरों में उनके संबंधों की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस पूरे हमले के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।