टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन, आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए गोलीबारी मामले में 3 अहम आरोपियों को राजस्थान से मुंबई लाया गया। इन आरोपियों में वो शूटर भी शामिल हैं, जिन्होंने गोली चलाई थी।

बुधवार को इन सभी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 31 अक्टूबर, 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, ताकि मामले की आगे की जांच की जा सके।