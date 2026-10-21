टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन, आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत
मनोरंजन
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए गोलीबारी मामले में 3 अहम आरोपियों को राजस्थान से मुंबई लाया गया। इन आरोपियों में वो शूटर भी शामिल हैं, जिन्होंने गोली चलाई थी।
बुधवार को इन सभी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 31 अक्टूबर, 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, ताकि मामले की आगे की जांच की जा सके।
मुंबई में आरोपियों का मेडिकल, फिर हुई पूछताछ
मुंबई पहुंचने के बाद आरोपियों का जी.टी. अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद शहर की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने उनसे पूछताछ की।
इस मामले ने मुंबई में फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।