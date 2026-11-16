कार हमले के बाद टाइगर श्रॉफ का धांसू कमबैक, सिक्स-पैक संग नए गाने ने मचाया हंगामा

'तेनु लेके जाना' (जो 18 नवंबर को रिलीज़ होगा) गाने के टीजर ने फैंस को दीवाना बना दिया है, खासकर इसमें टाइगर के सिक्स-पैक एब्स देखकर।

उन्हें आखिरी बार 'बाघी 4' में देखा गया था, और अब वह एल्विस यादव और अभिषेक बनर्जी के साथ रेमो डीसूज़ा की एक अनाम फिल्म की तैयारी में जुटे हैं।

मुश्किल भरे इन कुछ हफ्तों के बावजूद भी, टाइगर ने अपने करियर पर कोई ब्रेक नहीं लगाया है।