कार हमले के बाद टाइगर श्रॉफ का धांसू कमबैक, सिक्स-पैक संग नए गाने ने मचाया हंगामा
लेखन अंशिका शुक्ला
अभिनेता टाइगर श्रॉफ 18 अक्टूबर को फुटबॉल ग्राउंड से घर लौटते समय अपनी कार पर हुए अज्ञात हमलावरों के हमले के कुछ ही हफ्तों बाद अब फिर से काम पर लौट आए हैं।
शुक्र है कि उन्हें सिर्फ हल्की-फुल्की चोटें ही आईं और इस हादसे ने उनकी रफ्तार बिल्कुल कम नहीं की है। उन्होंने अपने नए गाने 'तेनु लेके जाना' का टीजर भी जारी कर दिया है।
टीजर में दिखा टाइगर का सिक्स-पैक
'तेनु लेके जाना' (जो 18 नवंबर को रिलीज़ होगा) गाने के टीजर ने फैंस को दीवाना बना दिया है, खासकर इसमें टाइगर के सिक्स-पैक एब्स देखकर।
उन्हें आखिरी बार 'बाघी 4' में देखा गया था, और अब वह एल्विस यादव और अभिषेक बनर्जी के साथ रेमो डीसूज़ा की एक अनाम फिल्म की तैयारी में जुटे हैं।
मुश्किल भरे इन कुछ हफ्तों के बावजूद भी, टाइगर ने अपने करियर पर कोई ब्रेक नहीं लगाया है।
ट्विटर पोस्ट
https://twitter.com/i/status/2122223580733988972