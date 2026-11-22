'दिव्यज फाउंडेशन' द्वारा आयोजित ये समारोह 'गेटवे ऑफ इंडिया' में हुआ, जिसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी मनाई गई। इसमें शांति, साहस और मानवता का जश्न मनाने के लिए कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थीं।

ये वार्षिक समारोह आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले नायकों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि देता है और शांति के महत्व पर प्रकाश डालता है। टाइगर पर जो गोलबारी हुई, उसके बाद उनका इस मंच पर प्रस्तुति देना हमलावरों के लिए एक करारा जवाब है।