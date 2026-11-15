पहली बार सामने आए टाइगर श्रॉफ

टाइगर श्रॉफ गोलीबारी के बाद के बाद पहली बार दिखे, साथ नजर आईं जाह्नवी कपूर

लेखन सयाली 02:07 pm Nov 15, 202602:07 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में गोलीबारी की घटना के करीब 1 महीने बाद अब अभिनेता पहली बार सार्वजनिक जगह पर नजर आए हैं। टाइगर ने जाह्नवी कपूर के साथ अपनी आने वाली फिल्म 'लग जा गले' की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। इसी दौरान दोनों पुणे के एक नाइट क्लब में गए थे, जिसके मालिक आर्यन नवाले ने उनके साथ फोटो खिंचवाई और उसे अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया।