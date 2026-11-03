टाइगर श्रॉफ मामले में 13वां आरोपी पकड़ा गया

टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में हुई 13वीं गिरफ्तारी, हरियाणा से पकड़ी गई महिला

लेखन ज्योति सिंह 09:56 am Nov 03, 202609:56 am

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 13वें आरोपी को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हरियाणा के करनाल जिले से एक 22 साल की महिला को हिरासत में लिया। इससे पहले मामले में 12 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। बता दें, पिछले महीने 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थीं। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी।