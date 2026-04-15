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टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी फिल्म, इस दिग्गज निर्देशक के साथ मिलकर बदलेंगे एक्शन की परिभाषा
टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी फिल्म, इस दिग्गज निर्देशक के साथ मिलकर बदलेंगे एक्शन की परिभाषा

लेखन नेहा शर्मा
Apr 15, 2026
07:21 pm
क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए 'धूम 3' के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य (विक्टर) से हाथ मिलाया है। एक धमाकेदार एक्शन फिल्म के लिए हुए इस बड़े सहयोग ने इंडस्ट्री में हलचल तेज कर दी है। अपनी पिछली कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर ठंडे प्रदर्शन के बाद टाइगर अब अपनी इस बड़ी एक्शन फिल्म के जरिए पर्दे पर जबरदस्त वापसी करने की तैयारी में हैं।

स्तर

दिखेगा एक्शन का नया स्तर

पिंकविला को पता चला है कि ये एक बड़े स्तर की एक्शन एंटरटेनर फिल्म होगी। अगस्त, 2026 में इसकी शूटिंग शुरू होगी। टाइगर इस समय पूरी तरह फॉर्म में हैं और कई अलग-अलग जॉनर की फिल्में साइन कर रहे हैं। विक्टर के साथ ये प्रोजेक्ट उनके पास मौजूद सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट्स में से एक है। एक्शन से लबरेज इस फिल्म को बड़े पैमाने पर डिजाइन किया गया है, जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया होगा।

सीमा

एक्शन की हर सीमा तोड़ेंगे टाइगर 

अभी तक बिना शीर्षक वाली ये फिल्म एक्शन और स्केल के मामले में नई सीमाओं को पार करने वाली बताई जा रही है। विजय कृष्ण आचार्य ऐसे एक्शन दृश्यों को डिजाइन कर रहे हैं, जो दर्शकों को एक पहले कभी न देखा गया सिनेमाई अनुभव देने का वादा करते हैं। दिलचस्प बात ये है कि निर्माता टाइगर को एक बिल्कुल नए अवतार में पेश करने के इच्छुक हैं, जो दर्शकों को हैरान कर देगा।

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रिलीज

कब रिलीज होगी फिल्म?

टाइगर और विक्टर की ये बहुप्रतीक्षित फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का निर्माण विनोद भानुशाली और टोनी डिसूजा मिलकर कर रहे हैं। वर्तमान में टाइगर निर्देशक सचिन रवि की फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। जैसे ही वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, वे सीधे विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म की तैयारी शुरू कर देंगे। जानकारों का मानना है कि ये फिल्म टाइगर के करियर की दिशा और दशा दोनों बदलकर रख देगी।

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अन्य फिल्में

टाइगर की ये फिल्में भी चर्चा में

टाइगर एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ सुनील शेट्‌टी होंगे। इस फिल्म का निर्देशन सचिन रवि कर रहे हैं, जिन्होंने रक्षित शेट्‌टी के साथ 'अवने श्रीमन्नारायण' बनाई थी। सचिन रवि की इस फिल्म के बाद ही वो विजय कृष्ण आचार्य के साथ अपने अगली फिल्म पर काम शुरू करेंगे। इसके अलावा टाइगर फिल्म 'लग जा गले' लेकर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ जाह्नवी कपूर और लक्ष्य लालवानी मुख्य भूमिका में हैं।

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