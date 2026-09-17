टिफनी ट्रंप ने एंटीलिया के जश्न में जलवा बिखेरा, मनीष मल्होत्रा लहंगे में सितारों के बीच चमकीं
मनोरंजन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ने एंटीलिया में अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।
वे पेस्टल ग्रीन रंग के मनीष मल्होत्रा लहंगे में बेहद आकर्षक लग रही थीं। इस लहंगे पर आइवरी रंग की बारीक कढ़ाई और मोतियों का शानदार काम किया गया था, जिससे वे सबसे जुदा और खास दिख रही थीं।
उनके पति माइकल बूलस भी उत्सव के रंग में रंगे नजर आए, जिन्होंने केसरिया शेरवानी पहनी थी।
अंबानी के कार्यक्रम में नजर आए बॉलीवुड सितारे
इस समारोह में सलमान खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर खान जैसे बॉलीवुड के कई जाने-माने सितारे भी शामिल हुए।
टिफनी की शिरकत ने पहले से ही सितारों से सजी इस भव्य शाम में एक खास अंतर्राष्ट्रीय रंग भर दिया।