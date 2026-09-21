TIFF 2026: नागालैंड की फिल्म 'अंग' ने रचा इतिहास, सीधे ऑस्कर 2027 में जमाई धाक
क्या है खबर?
टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (TIFF 2026) में भारतीय सिनेमा, खासतौर पर उत्तर-पूर्व की फिल्म 'अंग' ने एक बड़ी वैश्विक जीत हासिल की है। नागालैंड के फिल्ममेकर थेजा रियो द्वारा निर्देशित इस फिल्म को प्रतिष्ठित 'प्लेटफॉर्म पुरस्कार' से नवाजा गया है। यह इस 'प्लेटफॉर्म' प्रतियोगिता में चुनी जाने वाली यह एकमात्र भारतीय फिल्म थी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही 'अंग' ने 99वें एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है।
घोषणा
ऑस्कर के लिए सीधे रेस में उतरी फिल्म 'अंग'
20 सितंबर को, TIFF आयोजकों ने पुरस्कार विजेताओं का नाम ऐलान किया, जिसमें 'अंग' भी शामिल रही। निर्णायक मंडल ने इसे 'विश्व का गहन मार्मिक चित्रण' करने के लिए सराहा।
चूकि इस साल से TIFF का 'प्लेटफॉर्म पुरस्कार' उन 6 अंतरराष्ट्रीय महोत्सव पुरस्कारों में से एक है, जिनके जरिए सीधे ऑस्कर में प्रवेश मिलेगा।
इस तरह 'अंग' ऑस्कर 2027 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकन के लिए भारत की 'गोंधल' समेत अन्य राष्ट्रीय प्रविष्टियों के साथ मुकाबला करेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Announcing the winner of the #TIFF26 Platform Award: ANGH dir. Theja Rio pic.twitter.com/wlfilfeccE— TIFF (@TIFF_NET) September 20, 2026
फिल्म
'ला बोला नेग्रा' को मिला 'पीपल्स पीपल्स चॉइस पुरस्कार'
नागा फिल्म निर्माता थेजा द्वारा निर्मित 'अंग' 1960 के दशक के नागालैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह भारत-बर्मा सीमा पर एक नागा गांव के आखिरी जिंदा बचे कोन्यक प्रमुख और उनके बेटे की कहानी है। फिल्म को लगभग पूरी तरह से कोन्याक भाषा में फिल्माया गया है।
इसके अलावा, स्पेनिश फिल्म 'ला बोला नेग्रा' ने TIFF 2026 में 'पीपल्स चॉइस पुरस्कार' का पुरस्कार अपने नाम किया है। यह एकमात्र ऐसा पुरस्कार है, जिसका फैसला दर्शकों द्वारा किया जाता है।