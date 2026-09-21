TIFF 2026: नागालैंड की फिल्म 'अंग' ने रचा इतिहास, सीधे ऑस्कर 2027 में जमाई धाक

20 सितंबर को, TIFF आयोजकों ने पुरस्कार विजेताओं का नाम ऐलान किया, जिसमें 'अंग' भी शामिल रही। निर्णायक मंडल ने इसे 'विश्व का गहन मार्मिक चित्रण' करने के लिए सराहा।

चूकि इस साल से TIFF का 'प्लेटफॉर्म पुरस्कार' उन 6 अंतरराष्ट्रीय महोत्सव पुरस्कारों में से एक है, जिनके जरिए सीधे ऑस्कर में प्रवेश मिलेगा।

इस तरह 'अंग' ऑस्कर 2027 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकन के लिए भारत की 'गोंधल' समेत अन्य राष्ट्रीय प्रविष्टियों के साथ मुकाबला करेगी।