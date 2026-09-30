'बिग बॉस मलयालम' में इतिहास का सबसे बड़ा एलिमिनेशन, घर के 18 सदस्यों पर मंडराया बेघर होने का खतरा

होस्ट मोहनलाल ने हाल ही में बताया कि कप्तान शिज़िन को छोड़कर घर के बाकी सभी सदस्य इस हफ्ते एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हुए हैं। पिछले हफ्ते घरवालों के लिए काफी मुश्किल रहा। शिबना के हाल ही में शो से बाहर होने के बाद अब 18 कंटेस्टेंट्स पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। ‘बिग बॉस मलयालम’ के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है।