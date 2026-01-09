ऑस्कर में पहुंची 'कांतारा: चैप्टर 1' और 'तन्वी द ग्रेट', भारत का नाम करेंगी रोशन

ऑस्कर में शामिल हुईं 'कांतारा: चैप्टर 1' और 'तन्वी द ग्रेट'

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Jan 09, 202610:23 am

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा ने वैश्विक मंच पर एक बार फिर बड़ा गौरव हासिल किया है। सुपरस्टार ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ने ऑस्कर की रेस में अपनी जगह बना ली है। अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को भी यह सौभाग्य हासिल हुआ है जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। 98वें अकादमी पुरस्कारों की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही, दोनों भारतीय फिल्मों ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म की सूची में जगह पक्की की है।