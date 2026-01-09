LOADING...
ऑस्कर में पहुंची 'कांतारा: चैप्टर 1' और 'तन्वी द ग्रेट', भारत का नाम करेंगी रोशन
लेखन ज्योति सिंह
Jan 09, 2026
10:23 am
क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा ने वैश्विक मंच पर एक बार फिर बड़ा गौरव हासिल किया है। सुपरस्टार ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ने ऑस्कर की रेस में अपनी जगह बना ली है। अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को भी यह सौभाग्य हासिल हुआ है जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। 98वें अकादमी पुरस्कारों की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही, दोनों भारतीय फिल्मों ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म की सूची में जगह पक्की की है।

प्रतिक्रिया

'कांतारा' की टीम ने जाहिर की प्रतिक्रिया

'कांतारा: चैप्टर 1' के निर्माताओं ने इस उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'हमारी संस्कृति में निहित, दिव्यता से प्रेरित कांतारा चैप्टर 1 के ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की दौड़ में शामिल होने पर हमें गर्व और सौभाग्य प्राप्त है।' ऋषभ द्वारा अभिनीत और निर्देशित यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह 2022 में रिलीज 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

