अभिनेता विपुल रॉय के घर लाखों की चोरी, ऑनलाइन ऐप से नौकर रखना पड़ा भ

पुलिस कर रही CCTV फुटेज और डिजिटल सुरागों की जांच

पुलिस ने 21 अप्रैल को मामला दर्ज किया और अब अपराधी को पकड़ने के लिए CCTV फुटेज और डिजिटल सुरागों की जांच कर रही है। चोरी हुए सामान में अमेरिकी डॉलर, UAE दिरहम और थाई बात के अलावा सोने-हीरे की अंगूठियां और एक चांदी का ब्रेसलेट भी शामिल हैं। विपुल रॉय इसी अपार्टमेंट में रहते हैं और जरूरत पड़ने पर कभी-कभी कंपनी के ऐप के जरिए घरेलू कामगारों को काम पर रखते हैं।