'तेनजिंग' से ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल की धमाकेदार शुरुआत, एवरेस्ट की अनसुनी कहानी करेगी हैरान

'तेनजिंग' को 24 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। फेस्टिवल ने इस फिल्म को इसलिए चुना क्योंकि यह उनके बड़े सपने देखें थीम के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।

ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल के CEO क्रिश्चियन जुंगेन ने फिल्म की भावुक कहानी और पहाड़ों के शानदार दृश्यों की जमकर तारीफ की है।

यह फिल्म तेनजिंग के उस संघर्ष को गहराई से दिखाती है जिसमें उन्होंने सिर्फ एक शेरपा से बढ़कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी।

साथ ही, यह हिलेरी के साथ उनके यादगार सफर को भी उजागर करती है। यह फिल्म 9 अक्टूबर से कुछ खास सिनेमाघरों में उपलब्ध होगी, जबकि 16 अक्टूबर से इसे एप्पल टीवी पर स्ट्रीम किया जा सकेगा।