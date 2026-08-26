'तेनजिंग' से ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल की धमाकेदार शुरुआत, एवरेस्ट की अनसुनी कहानी करेगी हैरान
ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल इस साल 'तेनजिंग' फिल्म के यूरोपीय प्रीमियर के साथ शुरू हुआ। यह नई फिल्म माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की कहानी बताती है।
फिल्म में टॉम हिडलस्टन एडमंड हिलेरी की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं विलेम डैफो कर्नल जॉन हंट बने हैं और गेन्डेन फुंटसोक तेनजिंग नोर्गे की भूमिका में नजर आएंगे।
तेनजिंग वो हिमालयी पर्वतारोही और शेरपा थे जिन्होंने इतिहास रचने में अहम भूमिका निभाई थी।
फेस्टिवल में 'तेनजिंग' 24 सितंबर को दिखाई जाएगी
'तेनजिंग' को 24 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। फेस्टिवल ने इस फिल्म को इसलिए चुना क्योंकि यह उनके बड़े सपने देखें थीम के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।
ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल के CEO क्रिश्चियन जुंगेन ने फिल्म की भावुक कहानी और पहाड़ों के शानदार दृश्यों की जमकर तारीफ की है।
यह फिल्म तेनजिंग के उस संघर्ष को गहराई से दिखाती है जिसमें उन्होंने सिर्फ एक शेरपा से बढ़कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी।
साथ ही, यह हिलेरी के साथ उनके यादगार सफर को भी उजागर करती है। यह फिल्म 9 अक्टूबर से कुछ खास सिनेमाघरों में उपलब्ध होगी, जबकि 16 अक्टूबर से इसे एप्पल टीवी पर स्ट्रीम किया जा सकेगा।