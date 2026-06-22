जानें किरण अब्बावरम और गौरी प्रिया की 'चेन्नई लव स्टोरी' कब सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल?

जानें 'चेन्नई लव स्टोरी' की पूरी टीम के बारे में

फिल्म के टीजर में स्टीवन और नीवी के बीच एक बेहद प्यारी बातचीत देखने को मिली है, जिससे पहले प्यार का एहसास बखूबी होता है।

फिल्म की कहानी साई राजेश ने लिखी है, जो इसके निर्माता में से भी एक हैं। रवि नांबूरी ने इसका स्क्रीनप्ले तैयार किया है। एस.के.एन ने इस फिल्म का निर्माण किया है, जबकि धीरज मोगिलिनेनी सह-निर्माता हैं।

संगीत की जिम्मेदारी मणि शर्मा ने संभाली है, वहीं विस्वस डैनियल ने सिनेमैटोग्राफी की है। गानों के बोल अनंत श्रीराम ने लिखे हैं, जबकि संतोष नायडू ने एडिटिंग की है।

भास्कर मुदवट कला निर्देशन हेड हैं और लकी बेजवाडा ने सह-निर्देशक के तौर पर टीम से जुड़े हैं।