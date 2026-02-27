शो 'द वायर' के अभिनेता बॉबी जे ब्राउन का निधन, एक दुर्घटना ने ली जान

हादासा

हादसे में चल गई अभिनेता की जान, पत्नी भी झुलसी

TMZ के मुताबिक, मैरीलैंड के मुख्य चिकित्सा परीक्षक कार्यालय की ओर से बताया गया कि, 'ब्राउन की मौत का कारण उनके शरीर में फैली गर्मी और दम घटना था। हमें बताया गया कि मौत एक दुर्घटना थी।' बताया जाता है कि खलिहान में आग उस वक्त लगी, जब अभिनेता अपनी गाड़ी स्टार्ट करने पहुंचे थे। जब तक अग्निशामक यंत्र वहां पहुंचे, आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। ब्राउन को बचाने की कोशिश में उनकी पत्नी बुरी तरह झुलस गईं।