72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आज होगा ऐलान, नई कहानियों और हुनरमंद कलाकारों को मिलेगा सम्मान

इस बार विजेताओं के ऐलान में 2 हफ्ते की अतिरिक्त देरी हुई है। इसकी वजह यह थी कि मशहूर फिल्मकार जयराज की अध्यक्षता वाली जूरी की चर्चा अभी भी जारी थी। विजेताओं के नामों का ऐलान नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा और साथ ही इसे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। इन पुरस्कारों में अभिनय और निर्देशन से लेकर संगीत, एडिटिंग और उन सभी बारीक कामों को शामिल किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा को चमक देते हैं।