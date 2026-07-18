72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आज होगा ऐलान, नई कहानियों और हुनरमंद कलाकारों को मिलेगा सम्मान
भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान '72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों' के विजेताओं का ऐलान आज शाम साढ़े 5 बजे होगा। भारत का 'ऑस्कर' कहे जाने वाले इन पुरस्कारों में साल 2024 की बेहतरीन फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म लेखन को सम्मानित किया जाएगा। इस बार केवल उन्हीं फिल्मों को जगह मिली है, जिन्हें 2024 में CBFC से सर्टिफिकेट मिला है। इस नियम से साफ है कि पुरस्कारों में बिल्कुल नई कहानियों और हुनरमंद कलाकारों को ही मौका दिया गया है।
जयराज की अगुवाई वाली जूरी के चलते घोषणा में हुई देरी
इस बार विजेताओं के ऐलान में 2 हफ्ते की अतिरिक्त देरी हुई है। इसकी वजह यह थी कि मशहूर फिल्मकार जयराज की अध्यक्षता वाली जूरी की चर्चा अभी भी जारी थी। विजेताओं के नामों का ऐलान नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा और साथ ही इसे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। इन पुरस्कारों में अभिनय और निर्देशन से लेकर संगीत, एडिटिंग और उन सभी बारीक कामों को शामिल किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा को चमक देते हैं।