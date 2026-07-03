72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, जानिए किन सितारों ने रचा इतिहास

जयराज की जूरी ने 'ब्रह्मायुगम' जैसी फिल्मों पर किया गौर

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (2024) की जूरी, जिसकी अगुवाई मशहूर फिल्मकार जयराज ने की, उसने कई भाषाओं की ढेरों फिल्में देखीं।

इनमें 'ब्रह्मायुगम' (मलयालम), 'आर्टिकल 370' (हिंदी), 'महाराजा' (तमिल) और 'कल्कि 2898' (तेलगू) जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं।

मैमूट्टी, शिवा कार्तिकेयन और साईं पल्लवी जैसे बड़े सितारों के दमदार अभिनय ने भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं।

विजेताओं की घोषणा 3 जुलाई, 2024 की शाम को सभी कैटेगरी में की गई। इन पुरस्कारों में पहले से कोई नॉमिनेशन नहीं होते हैं।