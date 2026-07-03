72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, जानिए किन सितारों ने रचा इतिहास
आज 3 जुलाई को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं का ऐलान किया जाएगा, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट और यूट्यूब चैनलों पर सीधा लाइव-स्ट्रीम के जरिए देखा जा सकेगा।
ये पुरस्कार उन बेहतरीन फिल्मों को चुनते हैं, जिन्हें 2024 में CBFC से सर्टिफिकेट मिला था।
इस घोषणा का सीधा प्रसारण एक्स और यूट्यूब पर किया गया। यह पूरे देश के सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बड़ा और खास पल है।
जयराज की जूरी ने 'ब्रह्मायुगम' जैसी फिल्मों पर किया गौर
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (2024) की जूरी, जिसकी अगुवाई मशहूर फिल्मकार जयराज ने की, उसने कई भाषाओं की ढेरों फिल्में देखीं।
इनमें 'ब्रह्मायुगम' (मलयालम), 'आर्टिकल 370' (हिंदी), 'महाराजा' (तमिल) और 'कल्कि 2898' (तेलगू) जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं।
मैमूट्टी, शिवा कार्तिकेयन और साईं पल्लवी जैसे बड़े सितारों के दमदार अभिनय ने भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं।
विजेताओं की घोषणा 3 जुलाई, 2024 की शाम को सभी कैटेगरी में की गई। इन पुरस्कारों में पहले से कोई नॉमिनेशन नहीं होते हैं।