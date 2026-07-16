'द व्हिस्पर मैन' भारत में कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

फिल्म में एडम, टॉम कैनेडी का किरदार निभा रहे हैं। टॉम एक जासूसी उपन्यासकार है, जो अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद बेटे के साथ एक शांत शहर में रहने आता है, लेकिन जब शहर का एक बच्चा गायब हो जाता है, जो पुराने लापता बच्चों के मामलों से मिलता-जुलता है।

तब टॉम खुद को कई डरावने रहस्यों और अजीब फुसफुसाहटों के जाल में फंसा पाता है। रॉबर्ट डी नीरो ने पीट विलिस नाम के एक रिटायर्ड डिटेक्टिव का किरदार निभाया है, जिनका संबंध पुराने केस से रहा है।

इनके अलावा, फिल्म में हैमिश लिंकलेटर, माइकल कीटन और जॉन कैरोल लिंच जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।