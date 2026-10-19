दिल्ली में पहली बार होने जा रहा वेवर्स कॉन फेस्टिवल, जानिए कब होगा
संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। वेवर्स कॉन फेस्टिवल पहली बार भारत आ रहा है। यह फेस्टिवल 27 और 28 मार्च, 2027 को नई दिल्ली में होने वाला है।
इस इवेंट में एनहाइपन, टुमॉरो एक्स टुगेदर (TXT), ह्वासा और ले सेराफिम जैसे कई बड़े के-पॉप आर्टिस्ट शामिल होंगे। इनके साथ ही भारत के कुछ जाने-माने समकालीन संगीत कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे।
इस फेस्टिवल का खास मकसद अलग-अलग संस्कृतियों को एक साथ लाना और बेहतरीन संगीत को सबके साथ साझा करना है।
वेवर्स कॉन लाइनअप में भारतीय कलाकार भी शामिल
इस लाइनअप में आपको गिनी, किंग, रंज एक्स क्लिफर, रेबल और डीजे जेलो जैसे भारतीय कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस देते दिखेंगे।
इसके साथ ही, बमज़ू, दायॉन्ग, एरिक नाम, लारा (कैटसाई), ली ह्यून और रिया राज जैसे कई और बेहतरीन कलाकार भी इस सूची में शामिल हैं।
मंच पर इतनी तरह के कलाकारों के होने से, यह उन सभी के लिए एक शानदार और यादगार वीकेंड होगा, जो लाइव संगीत पसंद करते हैं और नए कलाकारों को जानना चाहते हैं।