'द वन' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

एडवांस बुकिंग में 'द वन' का चल गया जादू, रिलीज से पहले कर डाली इतनी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 06:45 pm Sep 24, 202606:45 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' रिलीज के लिए तैयार है। बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर द्वारा निर्मित, यह लोककथाओं पर आधारित एक पौराणिक-थ्रिलर है, जो रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में सकारात्मक प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में 'छठ गीत' भी शामिल है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के दर्शकों में खास दीवानगी देखी जा रही है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी एडवांस बुकिंग कमाई पर।