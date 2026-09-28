'द वन' और 'द पैराडाइज' का कलेक्शन

सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन' ने दिखाया दम, 'द पैराडाइज' पर मेहरबान हुआ बॉक्स ऑफिस

लेखन ज्योति सिंह 09:55 am Sep 28, 202609:55 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' ने तीसरा दिन पूरा कर लिया है। छठी मइया की कृपा से इसने तीसरे दिन सबसे ज्यादा कारोबार किया है और विश्व स्तर पर 50 करोड़ रुपये कमाने के बेहद करीब पहुंच गई है। दूसरी ओर, तेलुगु अभिनेता नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' ने चौथे दिन कमाल दिखाया। यह 100 करोड़ के क्लब में दाखिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए देखें इनका कलेक्शन।