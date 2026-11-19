'द वन' की OTT स्ट्रीमिंग तारीख का हुआ ऐलान

सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' OTT के लिए तैयार, जानिए रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 09:43 am Nov 19, 202609:43 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है। इसका ऐलान निर्माताओं ने कर दिया है। बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर के सहयोग द्वारा निर्मित, यह एक अलौकिक लोककथा और पौराणिक-थ्रिलर है जिसका निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में आई थी और दुनियाभर में इसने 91.49 करोड़ रुपये की कमाई की। अब यह OTT पर दस्तक दे रही है।