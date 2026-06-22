गाजा की 6 साल की बच्ची की सच्ची पुकार है 'द वॉयस ऑफ हिंद रजब', बिना कट के पर्दे पर आएगी

बिना किसी कट के क्लियर हुई फिल्म

फिल्म को मार्च में रिलीज होना था, लेकिन इसके कंटेंट को लेकर कुछ दिक्कतें थीं। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने इसे बिना किसी कट के रिलीज की मंजूरी दे दी है।

अभी यह फिल्म देश भर के 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में चल रही है। फिल्म को दर्शकों से शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म की तारीफ इसलिए हो रही है, क्योंकि यह युद्ध के मानवीय पक्ष को सामने लाती है और सेंसरशिप जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ती है।

इस फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर लायन ग्रैंड जूरी प्राइज भी जीता है। फिल्म में साजा किलानी और मोताज मलहीस ने अहम किरदार निभाए हैं।