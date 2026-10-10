ईशा मालवीय चलीं बॉलीवुड, गुरमीत चौधरी बने निर्माता; देखा फिल्म 'तुम मेरे हो' का ट्रेलर देख?
फिल्म 'तुम मेरे हो' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस फिल्म से ईशा मालवीय बॉलीवुड में कदम रख रही हैं, वहीं गुरमीत चौधरी इस फिल्म में अभिनय करने के साथ पहली बार बतौर निर्माता भी काम कर रहे हैं। आशीष पांडा के निर्देशन में बनी ये फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर की शुरुआत एक रोमांटिक कहानी से होती है, लेकिन आगे चलकर रिश्तों में तनाव और टकराव देखने को मिलता है।
ईशा-गुरमीत की जोड़ी को लेकर फैंस में उत्साह
गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय के अलावा फिल्म 'तुम मेरे हो' में अनुष्का लुहार और शान ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म को डेब गुरु फिल्म्स और रेवा क्रिएटिव हाउस ने मिलकर बनाया है। फिल्म का संगीत मिथुन और विशाल मिश्रा ने तैयार किया है। फिल्म में रोमांस के साथ भावुक पल भी देखने को मिलेंगे। अब दर्शकों को पर्दे पर ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी की नई जोड़ी देखने का इंतजार है।