ईशा मालवीय चलीं बॉलीवुड, गुरमीत चौधरी बने निर्माता; देखा फिल्म 'तुम मेरे हो' का ट्रेलर देख?

फिल्म 'तुम मेरे हो' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस फिल्म से ईशा मालवीय बॉलीवुड में कदम रख रही हैं, वहीं गुरमीत चौधरी इस फिल्म में अभिनय करने के साथ पहली बार बतौर निर्माता भी काम कर रहे हैं। आशीष पांडा के निर्देशन में बनी ये फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर की शुरुआत एक रोमांटिक कहानी से होती है, लेकिन आगे चलकर रिश्तों में तनाव और टकराव देखने को मिलता है।