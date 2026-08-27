अभिषेक मल्हान ने शैडो विवाद पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात
'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन आजकल गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। हाल ही में शाहनील गिल ने शो के प्रोडक्शन स्टाफ के एक सदस्य पर आरोप लगाया है।
यह सदस्य, जिसे 'शैडो' कहा जाता है, उस पर एक प्रतियोगी को अंदरूनी जानकारी लीक करने का इल्जाम है।
अभिषेक मल्हान, जिन्हें शो से बाहर कर दिया गया था, उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि शुरुआत में तो उन्हें लगा कि यह सब बस हवाबाजी है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इन दावों में सच्चाई हो सकती है।
उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई और इससे शो के सभी खिलाड़ियों में बेचैनी बढ़ गई कि आखिर खेल कितना निष्पक्ष तरीके से चल रहा था।
अभिषेक ने लीक को 'बड़ा धोखा' बताया
अभिषेक ने कहा कि अगर सच में लीक हुआ है, तो यह सभी के साथ 'बड़ा धोखा' होगा। उन्होंने बताया कि एक खिलाड़ी की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियों ने बाकी प्रतियोगियों को सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया था।
हालांकि, पारुल गुलाटी ने किसी भी अंदरूनी जानकारी मिलने से साफ इनकार किया है और इस पूरे मामले को उन्होंने 'डिजिटल विच-हंट' करार दिया।
वहीं, क्रिस्टल डिसूजा ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'अगर किसी को भी गेम के बाहर से कोई जानकारी मिली है, तो यह सभी प्रतिभागियों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी।'