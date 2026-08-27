अभिषेक मल्हान ने शैडो विवाद पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात

'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन आजकल गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। हाल ही में शाहनील गिल ने शो के प्रोडक्शन स्टाफ के एक सदस्य पर आरोप लगाया है।

यह सदस्य, जिसे 'शैडो' कहा जाता है, उस पर एक प्रतियोगी को अंदरूनी जानकारी लीक करने का इल्जाम है।

अभिषेक मल्हान, जिन्हें शो से बाहर कर दिया गया था, उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि शुरुआत में तो उन्हें लगा कि यह सब बस हवाबाजी है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इन दावों में सच्चाई हो सकती है।

उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई और इससे शो के सभी खिलाड़ियों में बेचैनी बढ़ गई कि आखिर खेल कितना निष्पक्ष तरीके से चल रहा था।