क्या 'ये प्रेम मोल लिया' है फिल्म 'रॉकी और रानी' की कॉपी?
लेखन अंशिका शुक्ला
आयुष्मान खुराना ने 'ये प्रेम मोल लिया' और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के बीच हो रही तुलनाओं को खारिज कर दिया है।
यह फिल्म इस पुरानी सोच पर सवाल उठाती है कि शादी के बाद एक महिला को अपना मायका छोड़कर पति के घर ही जाना चाहिए।
अपनी तारीखें नोट कर लीजिए, यह फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
क्या है फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की कहानी?
आयुष्मान का किरदार 'प्रेम' इस मामले में खास है कि वह शादी के बाद भी अपनी पत्नी (शरवरी) को अपने परिवार को प्राथमिकता देने में साथ देता है।
यह बात पुराने बॉलीवुड किरदारों से काफी अलग और ताजा है। फिल्म के लॉन्च पर शरवरी ने सूरज के साथ काम करने पर अपनी खुशी जाहिर की है।
उन्होंने बताया कि यह उनका सपना पूरा होने जैसा है और वह बचपन से ही उनकी फिल्मों के भावुक दृश्यों को दोहराती हुई बड़ी हुई हैं।