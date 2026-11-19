आयुष्मान का किरदार 'प्रेम' इस मामले में खास है कि वह शादी के बाद भी अपनी पत्नी (शरवरी) को अपने परिवार को प्राथमिकता देने में साथ देता है।

यह बात पुराने बॉलीवुड किरदारों से काफी अलग और ताजा है। फिल्म के लॉन्च पर शरवरी ने सूरज के साथ काम करने पर अपनी खुशी जाहिर की है।

उन्होंने बताया कि यह उनका सपना पूरा होने जैसा है और वह बचपन से ही उनकी फिल्मों के भावुक दृश्यों को दोहराती हुई बड़ी हुई हैं।