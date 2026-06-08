'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर इस दिन होगा जारी, हंसी का डोज होगा भरपूर

ट्रेलर में दिखेगी इन अभीनेताओं की कॉमेडी की झलक

इस 3 मिनट के ट्रेलर में ढेर सारे मजेदार चुटकुले और उनके जाने-पहचाने हिट संवाद देखने को मिलेंगे। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की शानदार कॉमेडी साफ दिखाई देगी।

फिल्म में दिशा पाटनी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, राजपाल यादव और जैकलीन फर्नांडिस जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

यह ट्रेलर 'वेलकम' सीरीज के पुराने और नए दोनों तरह के दर्शकों के लिए मनोरंजन की नई लहर लेकर आएगा।