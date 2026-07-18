नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' का ट्रेलर रिलीज, दिखेगा लक्ष्मी नारायण से पूजनीय संत बनने का सफर
मशहूर संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की इस फिल्म में बाबा के लक्ष्मी नारायण से एक पूजनीय संत बनने के सफर की पहली झलक दिखाई गई है। फिल्म में भक्ति, निस्वार्थ सेवा और दया जैसे गहरे संदेशों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। साथ ही, बाबा के जीवन के कुछ सबसे खास पलों, जैसे कि उनके प्रसिद्ध रेल हादसे वाले वाकये को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। फिल्म के जरिए बाबा का ये अनमोल संदेश भी दर्शकों तक पहुंचेगा- सब से प्यार करो, सब की सेवा करो, सबको खाना खिलाओ और राम को याद रखो।
'हनुमान अंश' कब होगी रिलीज?
फिल्म 'हनुमान अंश' में शोभना डब्ल्यू सथ्या और विहान एस हेगड़े जैसे कलाकार मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। इस फिल्म की एक और खास बात यह है कि इसमें 11 गानों का एक ओरिजिनल साउंडट्रैक (संगीत) शामिल है।
ये फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे खासतौर पर परिवारों और आज के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि वे बाबा के जीवन से प्रेरणा ले सकें। आपको बता दें कि नीम करोली बाबा ने स्टीव जॉब्स और विराट कोहली जैसी कई दुनियाभर की मशहूर हस्तियों को भी प्रेरित किया है।