नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' का ट्रेलर रिलीज, दिखेगा लक्ष्मी नारायण से पूजनीय संत बनने का सफर

मशहूर संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की इस फिल्म में बाबा के लक्ष्मी नारायण से एक पूजनीय संत बनने के सफर की पहली झलक दिखाई गई है। फिल्म में भक्ति, निस्वार्थ सेवा और दया जैसे गहरे संदेशों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। साथ ही, बाबा के जीवन के कुछ सबसे खास पलों, जैसे कि उनके प्रसिद्ध रेल हादसे वाले वाकये को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। फिल्म के जरिए बाबा का ये अनमोल संदेश भी दर्शकों तक पहुंचेगा- सब से प्यार करो, सब की सेवा करो, सबको खाना खिलाओ और राम को याद रखो।