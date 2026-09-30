एटली लेकर आए विजय सेतुपति की 'बत्था', परिवार की जिम्मेदारी और एक्शन से भरा ट्रेलर आते ही छाया

विजय सेतुपति और लिजोमोल जोस अभिनीत फिल्म ‘बत्था’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो आते ही चर्चा में है। बालाजी थारानीथरन ने फिल्म का निर्देशन किया है, जबकि एक्टर एटली इसे पेश कर रहे हैं। फिल्म को U/A सर्टिफिकेट मिला है और ये 1 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर में ‘बत्था’ का सख्त अंदाज और परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला भावुक पक्ष दोनों देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि किरदार पहली नजर में जितना सीधा दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है।