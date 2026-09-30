एटली लेकर आए विजय सेतुपति की 'बत्था', परिवार की जिम्मेदारी और एक्शन से भरा ट्रेलर आते ही छाया
विजय सेतुपति और लिजोमोल जोस अभिनीत फिल्म ‘बत्था’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो आते ही चर्चा में है। बालाजी थारानीथरन ने फिल्म का निर्देशन किया है, जबकि एक्टर एटली इसे पेश कर रहे हैं। फिल्म को U/A सर्टिफिकेट मिला है और ये 1 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर में ‘बत्था’ का सख्त अंदाज और परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला भावुक पक्ष दोनों देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि किरदार पहली नजर में जितना सीधा दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
'बत्था' की कहानी क्या है?
फिल्म ‘बत्था’ की कहानी 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका निर्देशन बालाजी थारानीथरन ने किया है, जिन्होंने इससे पहले ‘नडुवुला कोंजम पक्कत कानोम’ जैसी फिल्म बनाई है। फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर ने दिया है। सेल्वाकुमार एसके ने सिनेमैटोग्राफी, आर कलैवानन ने एडिटिंग और टी मुथुराज ने प्रोडक्शन डिजाइन संभाला है। ये टीम 1980 के दशक के माहौल को फिल्म में दिखाने के साथ कहानी को एक अलग अंदाज देती है।