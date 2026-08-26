नीना गुप्ता की फिल्म 'चुंबक' का ट्रेलर हुआ रिलीज, दर्शक नहीं रोक पाए हंसी

'चुंबक' का ट्रेलर अब सामने आ गया है। यह मुंबई की चुंबक कॉलोनी पर आधारित एक नई फैमिली कॉमेडी सीरीज है, जो 10 सितंबर को दर्शकों के सामने होगी।

इसकी कहानी में 5 ऐसे परिवार हैं, जिनके निजी ड्रामे जल्द ही पड़ोस के मजेदार हंगामे में बदल जाते हैं।

नीना गुप्ता, सुमीत रघुवन, देवेन भोजानी और संदीपा धर जैसे दिग्गज कलाकार इसमें नजर आएंगे और यकीन मानिए आपको ढेर सारे मजेदार पल देखने को मिलेंगे।