नीना गुप्ता की फिल्म 'चुंबक' का ट्रेलर हुआ रिलीज, दर्शक नहीं रोक पाए हंसी
मनोरंजन
'चुंबक' का ट्रेलर अब सामने आ गया है। यह मुंबई की चुंबक कॉलोनी पर आधारित एक नई फैमिली कॉमेडी सीरीज है, जो 10 सितंबर को दर्शकों के सामने होगी।
इसकी कहानी में 5 ऐसे परिवार हैं, जिनके निजी ड्रामे जल्द ही पड़ोस के मजेदार हंगामे में बदल जाते हैं।
नीना गुप्ता, सुमीत रघुवन, देवेन भोजानी और संदीपा धर जैसे दिग्गज कलाकार इसमें नजर आएंगे और यकीन मानिए आपको ढेर सारे मजेदार पल देखने को मिलेंगे।
आतिश कपाड़िया की 'चुंबक' के ट्रेलर में दिखी पड़ोसियों की नोकझोंक
आतिश कपाड़िया ने इस सीरीज का निर्देशन किया है, और चुंबक क्लासिक सामुदायिक बंधनों की याद दिलाती है, लेकिन इसे ताजा और मजेदार भी बनाए रखती है।
ट्रेलर में झगड़ते पति-पत्नी, रिश्तों में अचानक आए ट्विस्ट और पड़ोसियों की खूब दखलंदाजी देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसे शो पसंद हैं, जिनमें अस्त-व्यस्त, पर प्यारे समुदायों की कहानी हो, तो यह सीरीज आपके लिए बिल्कुल सही है।