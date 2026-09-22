'प्रेम कीटाणु' का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानें कब आएगी फिल्म?

फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का ट्रेलर सामने आ गया है। इस ट्रेलर में उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR के कॉलेज जीवन की एक झलक देखने को मिलती है।

वीर पहाड़िया ने विशाल नाम का किरदार निभाया है, जिसे सुहानी से प्यार हो जाता है। वहीं, अपारशक्ति खुराना रणजीत की भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी दिलचस्पी भी सुहानी में है।

अपारशक्ति खुराना रणजीत बनकर इस कहानी में आते हैं और इसे एक पूरा प्रेम त्रिकोण बना देते हैं, जिसमें ढेर सारी मस्ती और कॉलेज का माहौल दिखता है।