'प्रेम कीटाणु' का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानें कब आएगी फिल्म?
फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का ट्रेलर सामने आ गया है। इस ट्रेलर में उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR के कॉलेज जीवन की एक झलक देखने को मिलती है।
वीर पहाड़िया ने विशाल नाम का किरदार निभाया है, जिसे सुहानी से प्यार हो जाता है। वहीं, अपारशक्ति खुराना रणजीत की भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी दिलचस्पी भी सुहानी में है।
अपारशक्ति खुराना रणजीत बनकर इस कहानी में आते हैं और इसे एक पूरा प्रेम त्रिकोण बना देते हैं, जिसमें ढेर सारी मस्ती और कॉलेज का माहौल दिखता है।
'प्रेम कीटाणु' कब होगी रिलीज?
राकेश बेदी और निखिल विजय भी सहायक किरदारों में नजर आएंगे। यह फिल्म दोस्ती और रोमांस की कहानी बयां करती है, लेकिन वीर पहाड़िया ने साफ किया है कि यह 'प्रेमालु' का रीमेक नहीं है।
'प्रेम कीटाणु' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी और उसी दिन 'दृश्यम: द कंक्लूजन' भी रिलीज होगी।
नए चेहरों और युवा प्रेम की हल्की-फुल्की कहानी के साथ, यह उन सभी दर्शकों के लिए एक मजेदार फिल्म हो सकती है, जिन्हें कॉलेज लाइफ पर आधारित फिल्में पसंद हैं।