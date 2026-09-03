'ओम का हरि' का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानिए क्या है फिल्म की कहानी?

हरिश व्यास की फिल्म 'ओम का हरि' का ट्रेलर अभी-अभी जारी हुआ है, जो एक पिता (रघुबीर यादव) और बेटे (अंशुमन झा) के बीच एक अनोखी और अनचाही यात्रा की कहानी दिखाता है।

जब हरि को सेहत से जुड़ी एक परेशानी होती है, तो उन्हें लगता है कि उनके पास जिंदगी के अब चंद ही दिन बचे हैं।

ऐसे में वे अपने आखिरी पलों को भरपूर जीने के लिए वाराणसी का रुख करते हैं और बेटा भी इस सफर में उनका साथ देता है।

इस यात्रा के दौरान, पिता-बेटे के बीच गहरी बातें होती हैं, पुराने घाव फिर से उभरते हैं, लेकिन कई ऐसे लम्हे भी आते हैं जो उन्हें एक-दूसरे के करीब लाते हैं।