'ओम का हरि' का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानिए क्या है फिल्म की कहानी?
हरिश व्यास की फिल्म 'ओम का हरि' का ट्रेलर अभी-अभी जारी हुआ है, जो एक पिता (रघुबीर यादव) और बेटे (अंशुमन झा) के बीच एक अनोखी और अनचाही यात्रा की कहानी दिखाता है।
जब हरि को सेहत से जुड़ी एक परेशानी होती है, तो उन्हें लगता है कि उनके पास जिंदगी के अब चंद ही दिन बचे हैं।
ऐसे में वे अपने आखिरी पलों को भरपूर जीने के लिए वाराणसी का रुख करते हैं और बेटा भी इस सफर में उनका साथ देता है।
इस यात्रा के दौरान, पिता-बेटे के बीच गहरी बातें होती हैं, पुराने घाव फिर से उभरते हैं, लेकिन कई ऐसे लम्हे भी आते हैं जो उन्हें एक-दूसरे के करीब लाते हैं।
'ओम का हरि' 18 सितंबर को होगी रिलीज
फिल्म में रघुबीर और अंशुमन के साथ-साथ सोनी राजदान और आयशा कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।
इस फिल्म के साउंडट्रैक में महान दिवंगत गायिका आशा भोसले का आखिरी रिकॉर्ड किया गया गीत शामिल है।
यह गाना 8 सितंबर को उनकी जयंती पर रिलीज हुआ था, जो फिल्म में एक भावुकता जोड़ देता है। 'ओम का हरि' कॉमेडी के साथ-साथ परिवार के रिश्तों, पीढ़ियों के अंतर और अनकही भावनाओं पर सच्ची चर्चा को बड़ी खूबसूरती से पेश करती है।
यह फिल्म 18 सितंबर, 2026 से सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी।