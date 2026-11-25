'पठान' और 'जवान' के बाद 'किंग' के साथ SRK एक बार फिर एक्शन में लौट रहे हैं, फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं।

इस फिल्म में सुहाना खान भी एक बड़ी भूमिका में हैं। इनके साथ दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे।

फैंस को फिल्म का अंदाज हाल ही में रिलीज हुए रोमांटिक गाने "तू मिल जाए" से मिल गया है, जिसमें SRK और दीपिका हैं।