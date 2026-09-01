'हुंकार' का टीजर हुआ जारी, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

अनीत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मॉडलिंग और कुछ छोटे-मोटे किरदारों से की थी। उन्हें पहली बार पहचान 'बिग गर्ल्स डोन्ट क्राई' (2024) में मिली, लेकिन 'सैयारा' उनके करियर में चार चांद लगा दिए।

'सैयारा' दुनिया भर में 580 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वाली भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बनी।

इस फिल्म में अनीत ने एक युवा गीतकार का किरदार निभाया था, जिसे कम उम्र में ही अलजाइमर हो जाता है और उनके इस अभिनय की खूब तारीफ हुई।

अब आगे, वह मैडक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी 'शक्ति शालिनी' में भी मुख्य भूमिका में दिखेंगी।