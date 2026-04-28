'डाकू: ए लव स्टोरी' ने कमाए 54 करोड़ रुपये, पर हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ये क्या हुआ?

दुनियाभर में कमाई 54.76 करोड़ रुपये पर पहुंची

फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो 'डाकू' ने अब तक सिर्फ तेलुगु में 28.81 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही, इसकी कुल भारतीय कमाई 41.18 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 54.76 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है। इसमें फिल्म के हिंदी संस्करण का योगदान 6.67 करोड़ रुपये रहा है। फिल्म की कहानी एक दोषी कातिल की है, जो जेल से भागकर अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता है। यह कहानी भले ही रोमांचक लगती है, लेकिन इसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। बावजूद इसके, फिल्म सस्पेंस और एक्शन से दर्शकों को अंत तक बांधे रखने की पूरी कोशिश कर रही है।